كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جوية للجيش الليبي على مواقع للوفاق غرب مدينة سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات الجيش اللييبي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع للوفاق غرب مدينة سرت، وفقا لقناة العربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: "قواتنا تقدمت إلى ما بعد سرت للسيطرة على مواقع جديدة".

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وذكرت القناة، أن قوات الجيش الليبي تقدمت نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، أمس الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

وسيطرت قوات الجيش الليبي، على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.