كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تنشر طائرات مقاتلة في بحر الصين الجنوبي في مواجهة مع بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر سلاح الجو الإندونيسي 4 طائرات مقاتلة في بحر الصين الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في مواجهة مع بكين، بعد أن احتجت جاكرتا على انتهاك صيني لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال فجار أدريانتو المتحدث باسم سلاح الجو، إن أربع طائرات من طراز F-16 كانت تقوم برحلات جوية فوق الجزر، رغم أنه قلل من مخاوف أي مواجهة مع بكين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "أدريانتو": "أنهم يقومون بدوريات قياسية لحماية منطقتنا السيادية. لقد حدث أن قاموا بدوريات في ناتونا. ليس لدينا أمر لبدء حرب مع الصين."

بدأت المواجهة في منتصف ديسمبر عندما دخلت سفينة خفر السواحل الصينية، مصحوبة بقوارب الصيد الصينية، المياه قبالة سواحل جزر ناتونا الشمالية في إندونيسيا، مما دفع جاكرتا إلى استدعاء سفير بكين.

وأفسدت القضية علاقة إندونيسيا الودية بشكل عام مع الصين، أكبر شريك تجاري لها ومستثمر رئيسي في أكبر دولة في جنوب شرق آسيا.

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يعد بحر الصين الجنوبي طريقًا تجاريًا عالميًا به مناطق صيد غنية ومحميات للطاقة، وتزعم الصين أن معظمها يعتمد على ما تقول إنه نشاطها التاريخي. لكن دول جنوب شرق آسيا، بدعم من الولايات المتحدة ومعظم دول العالم، تقول، إن مثل هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني.

وقالت إندونيسيا يوم الاثنين، إنها كانت تقوم بتعبئة الصيادين إلى منطقة ناتونا الشمالية ونشرت العديد من السفن البحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، اليوم الثلاثاء، إن بكين "فتحت قنوات دبلوماسية مع إندونيسيا منذ الحادث الأخير، مضيفًا: "يتحمل البلدان مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكد نورسيوال إمبون، مدير العمليات البحرية بوكالة الأمن البحري الإندونيسية لوكالة "رويترز"، أنه لم يكن هناك مفاوضات مع السفن الصينية اعتبارا من اليوم الثلاثاء،

ووفقًا لبيانات من Maritime Traffic، موقع تتبع للسفن، فإن سفينتين صينيتين على الأقل - تشونغ قوهيجينغ وهايجينغ 35111 - كانتا في المياه على حافة المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا اليوم الثلاثاء، على بعد نحو200 كم (124 ميلا) قبالة جزر رياو الإندونيسية.

كانت السفن ضمن "خط التسع شرطة" المعلن من جانب واحد في الصين، والذي يمثل امتدادًا شاسعًا لبحر الصين الجنوبي الذي تزعمه، بما في ذلك مساحات شاسعة من الجرف القاري الفيتنامي حيث منحت امتيازات نفطية.