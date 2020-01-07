كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البريطاني يتجه إلى بروكسل لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظرائه الأوروبيين حول الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

من المتوقع أن تقيّم المحادثات حالة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية بعد أن أعلنت طهران يوم الأحد انسحابها من الالتزامات الإضافية في الاتفاقية.

يعقد راب اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قبل لقاء نظيريه الألماني والإيطالي.

وقال لقناة سكاي نيوز: "هناك طريق يسمح لإيران بالخروج من الجمود الدولي.. نحتاج إلى احتواء الأعمال الشائنة لإيران، كما نحتاج أيضًا إلى التخفيف من حدة الموقف".