كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة عسكرية باكستانية في مقاطعة البنجاب ومقتل طيارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيان للقوات الجوية الباكستانية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية تحطمت في منطقة ميانوالي بمقاطعة البنجاب بشرق البلاد، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين.

كانت الطائرة ذات المقعدين FT-7 في مهمة تدريب تشغيلية روتينية عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة الجوية، مما أدى إلى مقتل كل من الطيارين بمن فيهم قائد سرب وضابط طيران، كما أكد متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية في وقت لاحق لوكالة "شينخوا".

وحسب الوكالة، أمر قيادة سلاح الجو بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطم الطائرة.

متحدثًا إلى "شينخوا"، قال عبيد الله خان، المسؤول عن الإنقاذ 1122، وهي منظمة إنقاذ مملوكة للدولة في ميانوالي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح على الأرض حيث تحطمت الطائرة في حقل مفتوح بعيدًا عن المستوطنة السكنية.

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وأضاف المسؤول، أن الطائرة اشتعلت فيها النيران قبل أن تصل إلى الأرض، وهو أحد الأسباب الواضحة لعدم حصول الطيارين على فرصة لإنقاذ الطائرة المحطمة.

وأوضح "خان"، أن فرق سلاح الجو الباكستاني طوق المنطقة للتحقيق وستزيل حطام الطائرة.

وقالت الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الاثنين - "إن حملة الهند ضد باكستان حول الأقليات تُعد محاولة لصرف الانتباه عما تمارسه في حق إقليم كشمير المُتنازع عليه بين البلدين"، مؤكدة أن دستور باكستان يضمن الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها.

كما تبادلت باكستان والهند، الأربعاء الماضى ، قوائم المنشآت والمواقع النووية فى إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية فى هذا المجال بين البلدين، وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية - أنها سلمت مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين فى عام 1988، والذى ينص على ضرورة تبادل المعلومات بين البلدين فى مطلع كل عام ميلادي، ويحظر عليهما إطلاق هجمات على المنشآت النووية للآخر.