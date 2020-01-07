كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعزز دفاعات حرائق الغابات مع تزايد التكاليف الاقتصادية والبيئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخذ رجال الاطفاء الاستراليون استراحة من درجات الحرارة المنخفضة اليوم الثلاثاء لتعزيز خطوط الاحتواء حول حرائق الغابات الضخمة مع تصاعد التكاليف المالية والبيئية للأزمة.

وتم هدم أكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) من الأرض - وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية - بواسطة حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، وفقا لأحدث البيانات، مع إصابة جنوب شرق البلاد بشكل خاص. وفقًا لرويترز.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت من القمر الصناعي الياباني هيماواري 8 ومرصد الأرض التابع لناسا أعمدة الدخان من الحرائق التي تصل إلى أمريكا الجنوبية.

وكان رجال الإطفاء على الأرض يستفيدون خلال أيام قليلة من درجات الحرارة الأكثر برودة في الجنوب الشرقي للتحضير للعودة المتوقعة للحرارة والرياح في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تأجيج الحرائق الحالية وإشعال حرائق جديدة.

وقال أندرو كريس، مفوض إدارة الطوارئ بولاية فيكتوريا، للصحفيين: "نحتاج إلى التزام اليقظة".

وأضاف "نتحدث عن ظروف حميدة، والحرائق مكبوتة، ولكنها لا تزال قائمة، وما زال الجو جافًا".

وبدأ موسم حرائق الغابات في أستراليا في وقت أبكر من المعتاد هذا العام في أعقاب الجفاف الذي استمر ثلاث سنوات والذي ترك الكثير من أراضي الغابات في البلاد عرضة للحرائق.

وبقي آلاف الأشخاص بلا مأوى، بينما قضى الكثيرون في البلدات الريفية أيامًا بدون كهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي بعض الحالات، مياه الشرب.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الأزمة سيكون لها تأثير اقتصادي كبير حيث التقى جوش فريدينبرج أمين الخزانة مع الرؤساء التنفيذيين لمجموعة التأمين أستراليا ومجموعة صن كورب ومجموعة QBE للتأمين، والرؤساء المحليين لشركة أليانز الألمانية ومجموعة زيوريخ السويسرية للتأمين، بالإضافة إلى رؤساء بنك الكومنولث أستراليا ومجموعة ويستباك المصرفية.

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وتعهد موريسون يوم الاثنين بملياري دولار أسترالي (1.39 مليار دولار) لوكالة وطنية لاستعادة الهشيم التي تم إنشاؤها حديثًا.

ومن المقرر أن يصل 48 من رجال الإطفاء الأمريكيين إلى أستراليا يوم الأربعاء، حسبما قال مسؤولون، وسوف ينضمون إلى 39 مواطنًا موجودًا بالفعل على الأرض. وسيصل 18 من موظفي إدارة الحوادث من الولايات المتحدة وكندا يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء موريسون إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بينما قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعم أيضًا.

وحضر موريسون جنازة رجل الاطفاء المتطوع اندرو اودوير الذي قتل مع زميله جيفري كيتون في 19 ديسمبر بعد ان سقطت شجرة محترقة في طريقها الذي تسببت فيه النيران مما تسبب في انقلابها.

وقالت السلطات إن عدد الأشخاص الذين يطلبون رعاية طبية عاجلة في فيكتوريا قفز بنسبة 51٪ يوم الاثنين حيث غطى الدخان الولاية.

وكان هناك 132 حريقًا اشتعلت فيه النيران في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ولكن عادت جميعها إلى مستوى "المشورة"، وهو أقل تصنيف في حالة تأهب.

ودمرت حوالي 1600 منزل في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا في أستراليا، حسبما ذكرت السلطات. في ولاية فيكتوريا، وتعتقد السلطات أنه تم تدمير 300 منزل.

* حصلت شركات التأمين على 8985 مطالبة متعلقة بحرائق الغابات في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند منذ أعلن مجلس التأمين عن كارثة حرائق الغابات في 8 نوفمبر.

وتقدر قيمة الخسائر بمبلغ 700 مليون دولار أسترالي، وسجل المجلس تدمير 1838 عقار سكني.