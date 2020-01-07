كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. طيارو سلاح الجو الأسترالي يعملون في ظروف قاسية وسط حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت أستراليا لأسوأ حرائق الغابات منذ عقود. قُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا وملايين الحيوانات منذ بدء موسم الحريق في يوليو ، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل.

نشرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الملكي الأسترالي مقطع فيديو يوضح الظروف القاسية التي واجهها الطيارون أثناء العمل على مكافحة الحرائق وإجلاء الأشخاص من المناطق الأكثر تضررًا.

وكتب الخدمة الصحفية: "يُظهر المقطع الأول طاقم طائرة سي-27 جيه سبارتان يحاول الهبوط في Mallacoota، فيكتوريا، حيث ينتظر الناس إجلائهم. هذه الرحلة كانت ناجحة".

يُظهر المقطع الثاني طاقمًا آخر على متن طائرة لوكهيد سي-130 هيركوليز يحاول الهبوط في ميريمبولا، نيو ساوث ويلز، لتسليم موظفي خدمة إطفاء نيو ساوث ويلز لسوء الحظ، بسبب عدم وضوح الرؤية، ولم يتمكنوا من الهبوط.

تسببت درجات الحرارة المتسارعة والجفاف والرياح الشديدة في سلسلة من الحرائق الهائلة في جميع أنحاء أستراليا في الأشهر القليلة الماضية. قتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وملايين الحيوانات.

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بدفع "كل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في البلاد التي أحرقت ملايين الهكتارات في ثلاث ولايات.

Advertisements

في حديثه إلى الصحفيين يوم الاثنين، خصص "موريسون" مبلغ 1.4 مليار دولار إضافي لصندوق جديد سيساعد في إعادة بناء البلدات والبنية التحتية المدمرة. لكن حكومته قالت، إنه سيتم توفير أموال إضافية حسب الحاجة، كما أوردت صحيفة "فويس أوف أمريكا".

وحسب الصحيفة، قال "موريسون": "إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد وكانت التكلفة أعلى، فسيتم توفير المزيد".

جاء إعلانه في الوقت الذي تم فيه تأكيد وفاة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز، مما رفع عدد القتلى إلى 25. وقال مسؤولون في ولاية نيو ساوث ويلز يوم الاثنين، إن شخصًا آخر في الولاية مفقود.

وقد تم تدمير ما يقدر بنحو 2000 منزل مع استمرار الحرائق في أكثر من مائة منزل. تظهر الأرقام الرسمية أن الحرائق دمرت منطقة بحجم أيرلندا، تغطي ثلاث ولايات أسترالية.

تسببت درجات الحرارة والامطار الأكثر برودة يوم الاثنين في التخفيف من الحرائق التي تورط فيها رجال الإطفاء منذ أسابيع.

وقال شين فيزيمونز، مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن الأمطار طرحت أيضًا تحديات للحروق الإستراتيجية التي تجري في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.