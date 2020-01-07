كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير أمريكي للسفن في الممرات المائية بالشرق الأسوط تحسبًا لهجوم إيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الحكومة الأمريكية السفن عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، والتي تعتبر حيوية لإمدادات الطاقة العالمية من أن هناك "إمكانية للقيام بعمل إيراني ضد المصالح البحرية الأمريكية" في المنطقة.

ووجهت الإدارة البحرية الأمريكية هذا التحذير الثلاثاء، مشيرة إلى التهديدات المتزايدة بعد غارة جوية أمريكية بطائرة في بغداد أسفرت عن مقتل الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واستهدفت ناقلات النفط في هجمات بالألغام العام الماضي أنحت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران.

بينما أنكرت طهران مسؤوليتها على الرغم من أنها استولت على ناقلات النفط حول مضيق هرمز الحيوي، الضيق للخليج الفارسي الذي يمر عبره 20٪ من النفط الخام في العالم.

واندلع تدافع اليوم الثلاثاء في موكب جنازة لواء ايراني بارز قتل في غارة جوية اميركية الاسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وجرح 48 آخرين، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

ووفقا للتقرير، وقع التدافع في كرمان، مسقط رأس قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، أثناء انطلاق المسيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الأولية المنشورة على الإنترنت الأشخاص الذين يرقدون بلا حياة على الطريق، بينما يصرخ آخرون ويحاولون مساعدتهم.

واجتذب موكب في طهران يوم الاثنين أكثر من مليون شخص في العاصمة الإيرانية وكانت الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية في طهران مزدحمة.

وأثار مقتل سليماني دعوات في جميع أنحاء إيران للثأر من أميركافور، مما أدى إلى ذبح التوترات في الشرق الأوسط.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني "بإشعال النيران" في الأماكن التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن مقتل جنرال إيراني بارز في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي.

وكان تدفق الحزن بمثابة تكريم لم يسبق له مثيل لرجل ينظر إليه الإيرانيون كبطل قومي لعمله في قيادة قوة القدس الاستكشافية للحرس. وتلومه الولايات المتحدة على قتل القوات الأمريكية في العراق واتهمته بالتخطيط لهجمات جديدة قبل وفاته الجمعة في غارة جوية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.

كما قاد سليماني القوات في سوريا التي دعمت الرئيس بشار الأسد في حرب طويلة، كما شغل منصب الرجل الرئيسي لوكلاء إيران في دول مثل العراق، ولبنان، واليمن.

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ودفعت اغتياله بالفعل طهران إلى التخلي عن الحدود المتبقية من اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية حيث خلفه والآخرين يتعهدون بالانتقام. وفي بغداد، دعا البرلمان إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وهو أمر يخشى المحللون من أنه قد يسمح لمقاتلي داعش بتنظيم عودة.

ووفقًا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن وكالة تسنيم شبه الرسمية، فقد أعدت إيران 13 مجموعة من الخطط للانتقام لمقتل سليماني.

ونقل التقرير عن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إنه حتى أضعفهم سيكون بمثابة "كابوس تاريخي" للولايات المتحدة. ورفض إعطاء أي تفاصيل.

وقال شامخاني "إذا لم تغادر القوات الأمريكية منطقتنا طواعية ومستقيمة، فسنفعل شيئًا لنقل جثثهم أفقيًا إلى الخارج".

واستخدمت وزارة الدفاع الأمريكية تسمية الحرس كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة لدعم الضربة التي قتلت سليماني. ويأتي قرار البرلمان الإيراني، الذي اتُخذ بموجب إجراء خاص للإسراع في إقرار القانون، في الوقت الذي يهدد فيه المسؤولون في جميع أنحاء البلاد بالانتقام لمقتل سليماني.

وشهد التصويت أيضًا موافقة المشرعين على تمويل قوة القدس بمبلغ 200 مليون يورو إضافي، أو حوالي 224 مليون دولار.

وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء أيضًا، أن الولايات المتحدة رفضت إصدار تأشيرة له للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات القادمة في الأمم المتحدة.

ومن المفترض أن تسمح الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة للمسؤولين الأجانب بحضور هذه الاجتماعات.

وأضاف ظريف "هذا لأنهم يخشون أن يذهب شخص ما هناك ويقول الحقيقة للشعب الأمريكي، ولكنهم مخطئون، فالعالم لا يقتصر على نيويورك، ويمكنك التحدث مع الشعب الأمريكي من طهران أيضًا وسنفعل ذلك".

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وسيتم دفن السليماني في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بين قبور عنايات الله تالبزاده، ومحمد حسين يوسف إلهي، وهما رفاقا سابقان في الحرس.