كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسترالي يعد بملياري دولار إضافية لإعادة البناء بعد حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بدفع "كل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في البلاد التي أحرقت ملايين الهكتارات في ثلاث ولايات.

في حديثه إلى الصحفيين يوم الاثنين، خصص "موريسون" مبلغ 1.4 مليار دولار إضافي لصندوق جديد سيساعد في إعادة بناء البلدات والبنية التحتية المدمرة. لكن حكومته قالت، إنه سيتم توفير أموال إضافية حسب الحاجة، كما أوردت صحيفة "فويس أوف أمريكا".

وحسب الصحيفة، قال "موريسون": "إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد وكانت التكلفة أعلى، فسيتم توفير المزيد".

جاء إعلانه في الوقت الذي تم فيه تأكيد وفاة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز، مما رفع عدد القتلى إلى 25. وقال مسؤولون في ولاية نيو ساوث ويلز يوم الاثنين، إن شخصًا آخر في الولاية مفقود.

وقد تم تدمير ما يقدر بنحو 2000 منزل مع استمرار الحرائق في أكثر من مائة منزل. تظهر الأرقام الرسمية أن الحرائق دمرت منطقة بحجم أيرلندا، تغطي ثلاث ولايات أسترالية.

Advertisements

تسببت درجات الحرارة والامطار الأكثر برودة يوم الاثنين في التخفيف من الحرائق التي تورط فيها رجال الإطفاء منذ أسابيع.

وقال شين فيزيمونز، مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن الأمطار طرحت أيضًا تحديات للحروق الإستراتيجية التي تجري في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

يقول المسؤولون، إن الأمطار لن تكون كافية لإخماد جميع الحرائق قبل أن يتوقع الطقس الحار والجاف في وقت لاحق من الأسبوع. يلاحظون أن موسم الحريق في البلاد يستمر عادة حتى شهر مارس.

حرائق الغابات شائعة في نصف الكرة الجنوبي خلال فصل الصيف، لكن الحرائق في أستراليا هذا العام بدأت مبكرا بشكل خاص. قال العلماء، إنه لا يوجد شك في أن تغير المناخ من صنع الإنسان قد ساهم في نشوب حرائق مدمرة بشكل خاص هذا العام.

وقال رئيس نادي نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان: "نحن في أرض مجهولة. لا يمكننا أن ندعي أن هذا شيء شهدناه من قبل. إنه ليس كذلك."

تعرض "موريسون" لانتقادات بسبب تعامله مع الحرائق، خاصة بعد سفره إلى هاواي لقضاء عطلة عائلية خلال حالة الطوارئ. يوم الأحد، قال، إن لعبة اللوم غير مثمرة و "الآن هو الوقت المناسب للتركيز على الرد الذي يتم إجراؤه".