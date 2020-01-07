جيانلوكا دي مارزيو: نابولي يقترب من حسم صفقة أمرابط وأنتر ميلان يطلب معلومات عن اللاعب

أكد “جيالنوكا دي مارزيو”، وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير، عبر موقعه الرسمي الذي يحمل اسمه، اقتراب نادي نابولي الإيطالي من جسم صفقة المغربي سفيان أمرابط، وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من فيرونا، الممارس في نفس الدوري.

دي مارزيو، أكد بأن المفاوضات بين مسؤولي فريق فيرونا ونابولي، وصلت لمراحلها الأخيرة، من أجل صياغة اتفاق نهائي بين الطرفين، يقضي بانتقال متوسط ميدان “أسود الأطلس” لفريق مدينة الجنوب الإيطالي، شهر يناير الجاري.

وشدد المتحدث نفسه، على أن عدم مشاركة أمرابط في المباراة الأخيرة لفيرونا، يصب في نفس الاتجاه، المتمثل في اقتراب رحيله لنابولي.

وفي السياق ذاته، أكد جيالنوكا دي مارزيو، في نفس المقال الذي نشره على موقعه الرسمي، دخول أنتر ميلان على الخط، إذ طلب عبر مجموعة من وكلاء اللاعبين بعض المعلومات حول اللاعب وكذا معطيات حول مفاوضاته مع ناوبولي، ترقبا لأي متغيرات ممكنة.

وبصم الأخ الأصغر لنور الدين أمرابط، على نصف موسم استثنائي، مع فيرونا في “الكالتشيو” منذ أن انضم إليه الصيف الماضي، قادما من الدوري البلجيكي الممتاز، وهو الأداء الذي لفت انتباه كبار إيطاليا والقارة.