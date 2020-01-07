دراسة: الشخير قد يسبب مخاطر كبيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر أطباء ألمانيون، مؤخرًا، من عدم الاستهانة بالشخير، باعتباره مجرد ظاهرة مزعجة، بسبب وأنه قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة.

وأوضحت الجمعية الألمانية للطب، أن الشخير يدق ناقوس الخطر، عندما يكون مصحوبًا بانقطاع النفس أثناء النوم، مضيفةً أن هذا النوع من الشخير، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب. إذ أن من الممكن أن يؤدي الشخير إلى حدوث مشاكل في القلب، فعدم حصول القلب على الأكسجين بشكل كاف وبشكل منتظم خلال الليل، مما يؤدي الأمر إلى مشاكل في القلب مع مرور الوقت، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس خلال النوم. وأما الخطر الآخر، يتمثل بضعف الذاكرة، وهنا أيضًا، وبسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كاف ومنتظم إلى المخ، فقد يؤدي الأمر مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في الذاكرة وكذلك في تأدية وظائف المخ الأخرى.

وأشارت الجمعية أن هنالك عدة عوامل، تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة، وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث عند النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة. إذ أن المشروبات الكحولية، ترخي عضلات الحلق، الأمر الذي يزيد من خطر حدوث الشخير، وأما الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالشخير أو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، بينما الوراثة عامل خطر محتمل للإصابة بتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).

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ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم، وأما في الحالات المستعصية، هنالك ضرورة في إجراء جراحة.

ويعد الشخير ،ضجيجًا مزعجًا، يصدر عن الأنف والحنجرة أثناء النوم. يُعد الشخير من الحالات الشائعة جدًا، والتي تصبح أكثر شيوعًا مع التقدم في السن، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 57٪ من الرجال و 40٪ من النساء يعانون من الشخير، بحسب ما ذكرت الأنباء الألمانية.