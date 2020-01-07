شرطة الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين، بعد الاعتداء عليهم في محيط مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى في القدس.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في تصريح مقتضب، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان وفتاة.

وتظهر مقاطع فيديو اعتداء عناصر الاحتلال، عدد من المصلين بالضرب، قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة.

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ويصعد الاحتلال منذ العام الماضي، من ملاحقته للمصلين والحراس في مصلى باب الرحمة، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في شباط/ فبراير العام الماضي، بعد إغلاق بأمر من الاحتلال، استمر 16 عاما.

وكانت ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، قد دعت اليوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بذريعة إحياء ما يسمى بـ"ذكرى حصار الهيكل" المزعوم.

وفي الفترة الصباحية، تقدم الحاخام يهود غليك 88 مستوطنا بحراسة مشددة لعناصر شرطة الاحتلال، الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في الساحات وبعضهم قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، قبل المغادرة من جهة باب السلسلة.