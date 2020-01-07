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شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. إصابة طفلة جراء قصف مليشيا الحوثي على قرى حيفان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
قالت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي شنت قصفا عنيفا على الأحياء السكنية، في مديرية حيفان جنوبي تعز، على اثره تعرضت طفلة لإصابة بليغة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" أن "الطفلة غادة بشير علي قاسم (12 عاما)، أصيبت إصابة خطيرة بالرجل اليمني والعين اليمنى، جراء قذيفة سقطت اثناء لعبها امام منزلهم، وتم نقلها إلى احد مستشفيات طور الباحة، ومن ثم تحويلها إلى إلى أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن".
وأكدت، المصادر أن مليشيا الحوثي أطلقت عدة قذائف هاون بشكل هستيري على قرى الهجمة والسبد المكتظة بالسكان.
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