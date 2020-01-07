إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في معارك باليمن

الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت وسائل إعلام ايرانية، عن مقتل قيادي بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في معارك اليمن، الجمعة الماضية.



وذكرت وكالة" فارس" إن القيادي يدعى مصطفى محمد ميرزائي 38 عاما، كان يقاتل تحت إمرة سليماني ولقي مصرعه يوم الجمعة في مواجهات مع الجيش اليمني، أثناء مهمة عسكرية دون أن تحدد مكان مقتله.

Advertisements

لكن موقع "إيران واير" الإخباري المعارض نقل عن مصادره أن ميرزائي قتل في اليمن، أثناء ماكان يقاتل في صفوف الحوثيين، لكن الحرس الثوري يمتنع عن ذكر مكان مقتله.

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أن ميرزائي قتل في أحد دول "محور المقاومة" حسب وصفهم، دون أن يحدد الدولة.

وذكر موقع "إيران واير" أن جثة قتيل فيلق القدس لم يتم العثور عليها بعد في اليمن.