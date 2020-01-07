شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن بوباء انفلونزا الخنازير في إب وارتفاع ضحايا الوباء إلى قرابة 50 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 توفي مواطن بوباء إنفلونزا الخنازير بمحافظة إب وسط اليمن، ضن موجة جديدة تضرب المحافظة منذ ثلاثة أسابيع وراح ضحيتها العشرات من المواطنين بمختلف المديريات.

وقالت مصادر طبية ومحلية متطابقة إن مواطن توفي جراء إصابته بوباء إنفلونزا الخنازير بمحافظة إب، بعد أيام من تسجيل عشر حالات وفاة خلال ديسمبر وإصابة 34 شخص بإنفلونزا الخنازير. Advertisements وبحسب المصادر والتي أكدت تسجيل حالة وفاة لأستاذ يدعى "ح أ م" إثر إصابته بوباء إنفلونزا الخنازير بمديرية يريم شمال محافظة إب. وأكدت مصادر طبية تسجيل 48 حالة وفاة خلال 2019م بوباء إنفلونزا الخنازير، وإصابة 149 حالة توفي منهم عشر حالات خلال الأسبوعين الماضيين. وتنهب مليشيا الحوثي المعونات والمساعدات الطبية المقدمة من المنظمات، وتحرم منها الأهالي بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

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