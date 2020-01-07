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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتل المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
احتلت دبي المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما احتلت مكانها من بين أفضل 10 مدن في العالم لعام 2020.
وذلك بحسب تصنيف "Resonance Consultancy" المتخصصة في السياحة والعقارات ومقرها أمريكا الشمالية.
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