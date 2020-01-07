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قصف حوثي يستمر لساعات على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

شنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

 

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120؛ مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بشكل عنيف.

 

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وطبقاً للمصادر فقد أطلقت المليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على مواقع أخرى شمال المديرية ، واستمر القصف لساعات.

 

 المصادر أضافت أن المليشيات قصفت بعدد من قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10 ، مواقع القوات المشتركة جنوب الدريهمي، وتساقطت القذائف في مناطق محاذية للمواقع.

 

ويأتي هذا القصف الواسع الذي تشنه المليشيات في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وتصعيدها العسكري الخطير الذي تسعى من خلاله للقضاء على الجهود الأممية لإحلال السلام في الحديدة.

 

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