من على متن طائرته، هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل من قبل في حالة طرد قواته من العراق.
فيما تعتمد بعض الاسواق العالمية على صادرات العراق النفطية بنسبة اربعة ملايين برميل يوميا، وهذا ما جعل مختصون يستبعدون تطبيق تلك العقوبات التي ربما ترفع اسعار النفط في الدول المستهلكة كافة.
ولان العراق لم يفعل دور القطاعات الاخرى كالزراعة والتجارة ولصناعة وغيرها من الموارد الى جانب النفط، فإن ذلك فسح المجال امام التهديدات الاميركية والتلويح بعقوبات اذا ما طبقت على ارض الواقع. فلا شك أنها ستعصف بالاقتصاد العام وستدخل البلاد في دوامة ستجعله يعيد حساباته الاقتصادية.
هذه المرة لم يلتجئ ترامب الى التهديد العسكري وانما لوح بحرب اقتصادية قد لايطيقها العراق وفقا لمراقبين اكدوا انها اداة للضغط على الحكومة العراقية بغية العدول عن قرارها في اخراج التحالف الدولي الأميركي من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل يمكن للسوق العالمية الاستغناء عن النفط العراقي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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