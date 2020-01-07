النفط يتراجع بعد تقييم 'مخاطر الشرق الأوسط'

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً.
وهبط برنت 1.5 % إلى 67.86 دولار للبرميل، وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتاً.
ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 % إلى 62.30 دولار.
وكانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حين بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل.
ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 % إلى 62.30 دولار.
وكانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حين بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل.
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