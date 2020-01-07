النفط يتراجع بعد تقييم 'مخاطر الشرق الأوسط'

وهبط برنت 1.5 % إلى 67.86 دولار للبرميل، وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتاً.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 % إلى 62.30 دولار.



وكانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حين بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل.