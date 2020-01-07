تحطم طائرة عسكرية باكستانية ومقتل طياريها

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، عن تحطم طائرة حربية تابعة لها اليوم الثلاثاء ومقتل طاقمها.
وقال متحدث باسم هذه القوات، إن طائرة حربية تحطمت قرب قاعدة جوية، لم يحدد موقعها، وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع طياريها.
وأضاف المتحدث، أن الطائرة، وهي من طراز "إف.تي-7"، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي وأن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
وأضاف المتحدث، أن الطائرة، وهي من طراز "إف.تي-7"، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي وأن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
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