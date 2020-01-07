علاوي: تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية وحكومة قوية

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية وحكومة قوية.
وقال علاوي في تغريدة له، إن "تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية الحقيقية، وحكومة قوية تضع سلامة ومصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار".
واضاف ان ذلك يتم "عبر برنامج إصلاح حقيقي يُبعده عن صراع النفوذ وحروب الوكالة، ويهيء فرص السلام والاستقرار في اقليم انهكته ودمرت بنيته الحروب المستمرة".
وصادق مجلس النواب في (5 كانون الثاني 2020) على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أميركي قرب مطار بغداد.
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