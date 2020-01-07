بسام الراوي يعلق على الاحداث الاخيرة في العراق

رياضة 2020-01-07 | 13:56 2,490 مشاهدة علق مدافع نادي الدحيل والمنتخب القطري لكرة القدم، بسام الراوي على الاحداث الاخيرة التي يشهدها العراق. ويمر العراق بظروف امنية متوترة بعد استهداف القواعد الاميركية والسفارة واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد. ونشر الراوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اللهم أحفظ العراق وأهلها اللهم ألطف بحالهم وحفظ دمائهم.. كل الحب والسلام للعراق".



يذكر ان بسام الراوي عراقي الاصل، حيث كان والده لاعباً في صفوف المنتخب الوطني ومثل عدة اندية عراقية من بينها الزوراء والطلبة. يذكر ان بسام الراوي عراقي الاصل، حيث كان والده لاعباً في صفوف المنتخب الوطني ومثل عدة اندية عراقية من بينها الزوراء والطلبة. المحرر: محمد خليل

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