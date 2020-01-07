أوقاف القدس يحذر من مغبة إغلاق مصلى "باب الرحمة"

اعتقالات اليوم قبالة باب الرحمة

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، الثلاثاء، من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

تحذير مجلس الأوقاف جاء بالتزامن مع اعتقال شرطة الاحتلال 4 شبان وفتاة من محيط مصلى باب الرحمة بعد اقتحام 88 مستوطنا للمسجد الأقصى بحراسة شرطية.

وقال المجلس، في بيان: "بلغ صلف شرطة الاحتلال إلى تصعيد نوعي صارخ بتحريكها لدعوى قضائية بالغة الخطورة قبل أيام قليلة تطالب فيه محاكم الاحتلال استصدار أمر بتجديد إغلاق باب الرحمة".

وكان المجلس قد أعاد في شهر شباط/فبراير الماضي فتح مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى بعد إغلاق الاحتلال له لنحو 16 عاما.



ولكن منذ ذلك الحين تواصل شرطة الاحتلال ملاحقة المصلين والحراس في المصلى.





وأضاف البيان: "الشاهد في الأمر تزامن هذه الدعوات بتحركات مريبة تمارسها شرطة الاحتلال هذه الأيام على أرض الواقع في محيط مصلى باب الرحمة وكامل المنطقة الشرقية بالاعتداء على جموع المصلين ضرباً واعتقالاً وإبعاداً".

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وأشار إلى "تواجد شرطي غير مسبوق في محاولة لفرض واقع جديد يمهد لأدوار أكثر خطورة تتهدد المنطقة والمسجد الأقصى بشكل عام".

ولفت إلى أن "هذا التصعيد يتزامن مع التدخل في وظائف دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك من صيانة ومشاريع حيوية مهمة وضرورية لصيانة المباني التاريخية، التي باتت تعاني من آثار التلف".

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية "أننا عقدنا العزم أن لا تمس مقدساتنا، فهذا مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك".







ودعا المجلس سلطات الاحتلال إلى "احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والذي تشكل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة على إدارة وصيانة جميع أجزاء المسجد".

ودعا أبناء بيت المقدس وأكنافه إلى شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.



وحمل "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية".

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت باب الرحمة في عام 2003، وجددت إغلاقه سنويا منذ ذلك الحين، رغم المطالبات المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بإعادة فتحه.

وبررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إغلاق باب الرحمة بوجود مؤسسة تعتبرها غير قانونية فيه، ولكن دائرة الأوقاف الإسلامية أكدت أن هذه المؤسسة لم تعد قائمة.