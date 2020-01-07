السعودية تعلن القبض على إرهابي بالقطيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، الثلاثاء، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار بمحافظة القطيف.

وآل عمار مطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016، بحسب الإخبارية السعودية.

ويعد آل عمار من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة؛ إذ تورط في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.

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وفي سجل الإرهابي آل عمار جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف، ويعتقد أنه متورط أيضا في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، كما يشتبه في تورطه بحادثة إطلاق نار كثيف على 3 من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف.

كما أنه من المتهمين في قضية اختطاف قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، الذي اختفى في عام 2016، في ظروف غامضة من أمام منزله، وعثر على جثته في القطيف بعد عام من اختطافه، حيث كانت له مواقفه الحازمة، في مواجهة السلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص، ضد الدولة، بحسب فضائية "العربية".