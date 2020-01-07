إيران تعتقل 4 أشخاص بتهمة إهانة سليماني في أصفهان

اعتقلت السلطات الإيرانية 4 أشخاص في محافظة أصفهان الواقعة على بعد 340 كم جنوب العاصمة طهران، بتهمة إهانة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد الجمعة الماضية.

وأورد موقع سينا المحلي، نقلا عن أمير حسين رزاز زادة مدعي عام مدينة شهررضا في أصفهان أن 4 أشخاص تم توقيفهم بعد إبراز آرائهم في الشبكات الاجتماعية، بينما حذر المسؤول القضائي مواطنين آخرين أيضا بشأن التعبير عن آرائهم في الفضاء الإلكتروني.

ولم يذكر المسؤول الإيراني على وجه الدقة سبب اتهام هؤلاء الأشخاص بالإهانة خلافا لحالات سابقة اتهم خلالها موقوفون بإهانة المرشد علي خامنئي.

وكشفت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية من الولايات المتحدة عن أن بعض متابعيها في إيران تلقوا رسائل نصية تحذيرية عبر هواتفهم الشخصية يتضمن محتواها تنبيها بسرعة حذف منشورات لهم انتقدوا فيها سابقا قاسم سليماني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقبل أيام استدعت السلطات القضائية الإيرانية مدير تحرير موقع خبر أونلاين المحلي بتهمة إهانة سليماني كذلك بسبب استخدام لفظ مقتل ضمن تقرير مترجم عن وسائل إعلام أجنبية، حيث قوبل التقرير بهجوم شديد من جانب وسائل إعلام حكومية.

ووصفت صوت أمريكا الأمر بمحاولة لإسكات أصوات المخالفين في وقت تحاول مؤسسات النظام الإيراني إبداء مظهر متماسك بعد مقتل قائد فيلق القدس ذراع مليشيا الحرس الثوري وآخرين بضربة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد بالعراق، فجر الجمعة الماضي.

وأعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، مصرع 35 شخصا وإصابة 192 آخرين، إثر تدافع خلال تشييع جثمان سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنه تم تأجيل دفن سليماني بعد حادث التدافع في مسقط رأسه بكرمان.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، عن بير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ التي يقع مقرها بالعاصمة طهران قوله إن "35 شخصا على الأقل توفوا، فيما أصيب 48 آخرون بسبب تزاحم مشيعي جثمان سليماني لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة كرمان".

ولفت كوليوند إلى أن الحادث لا يزال موضع بحث، للوقوف على أبعاده، وإعلانها لوسائل الإعلام المحلية، بينما تم نقل المصابين إلى مراكز علاجية.