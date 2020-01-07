شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تحتل المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 دبي - الخليج 365 احتلت دبي المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

Advertisements كما احتلت مكانها من بين أفضل 10 مدن في العالم لعام 2020. وذلك بحسب تصنيف "Resonance Consultancy" المتخصصة في السياحة والعقارات ومقرها أمريكا الشمالية.

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