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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آبي يعتزم زيارة الشرق الأوسط الشهر الحالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في منتصف يناير(كانون ثاني) الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن تصريحات آبي أمام لجنة الحزب. وذكرت مصادر أن الزيارة إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 يناير(كانون ثاني) الجاري. وكانت حكومة آبي قد قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن. وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.
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