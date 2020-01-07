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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيونداي تستعد لشراكة مع أوبر في خدمة "التاكسي الطائر" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية لشراكة مع شركة أوبر الأمريكية في مشروع "التاكسي الطائر"، حسبما أعلنت هيونداي يوم الإثنين. وتقوم أوبر بتطوير خدمة التاكسي الطائر منذ عدة أعوام، وتخطط لاستخدام طائرات تصنعها عدة شركات. وهيونداي هي أول شركة سيارات تتعاون في ذلك المشروع. وتم نشر صور للمركبات الجوية، التي تشبه طائرات بدون طيار ضخمة، مع مشاركة هيونداي في معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا في لاس فيغاس. وقال مدير شركة هيونداي يونغشو تشي، إن "سيارة التاكسي الطائر لهيونداي ذات المحركات الإلكترونية، ستطير بهدوء أكثر من طائرة مروحية، وستستخدم أيضاً نظاماً للمظلات من أجل الهبوط الآمن في حالة الطوارئ". وتخطط أوبر لإتاحة خدمة التاكسي الطائر تجارياً بحلول عام 2023، وستكون مدينتي لوس أنجليس ودالاس ومدينة ملبورن الأسترالية، أول الأماكن التي ستتاح فيها تلك الرحلات.
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