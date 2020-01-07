شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا ستسحب جزءاً من جنودها المنتشرين في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 أعلن الجيش الألماني اليوم الثلاثاء أنه سيسحب جزءاً من الجنود الألمان المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم "بشكل مؤقت" إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة. وسيجري تخفيض عديد العاملين في الكتيبة الألمانية ويبلغ عددهم 30 عسكرياً ينتشرون في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة "بشكل مؤقت". وسينقل العسكريون المعنيون إلى الكويت المجاورة والأردن، كما أكد لوكالة فرانس برس متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية.





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