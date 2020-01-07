شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشورى الإيراني يعتبر كل القوات الأمريكية "إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 اعتمد مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء بشكل طارئ قانوناً يعتبر القوات الأمريكية "إرهابية"، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد الجمعة. وأقر النواب قانوناً يعتبر "إرهابية" القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط. وأدرج النص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وكافة القوات الأمريكية وكل شخص مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.





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