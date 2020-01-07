نائبة ليبية: تنصح ردوغان بمراجعة تاريخ المقاومة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

ثمنت عضو مجلس النواب الليبية سلطنة المسماري الجهود المصرية والعربية حول وقف التدخل التركي في ليبيا، وقالت ذلك من شأنه تهديد الأمن القومي المصري وشرق المتوسط وليس فقط على الأمن القومي الليبي. وأوضحت المسماري لـ24 أنه إذا قرر أردوغان تحريك قوات مسلحة فسيكون أسوأ قرار يتخذه وعليه مراجعة تاريخ جهاد الليبيين ضد الإيطاليين في العقود الماضية. وأشارت النائبة الليبية أن مجلس النواب اتخذ إجراءات في مواجهة تركيا أهمها تأكيد رفضه التصديق على الاتفاقية المشبوهة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا، نظراً لعدم قانونيتها ودستوريتها، إضافة إلى توجيه تهمة الخيانة العظمي للسراج ووزير خارجيته وزير داخليته وكل من ساهم في انجاز الاتفاقية. كما كشفت المسماري عن تحركات رئيس المجلس عقيلة صالح، حيث يقوم بعدة جولات لمختلف الدول من أجل الحث على ضرورة حجب الثقة عن المجلس الرئاسي وسحب الثقة من حكومة السراج.

