رفض واسع للتدخل العسكري التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت المجالس التشريعية "الخليجية والعربية"، في بيان مشترك، رفضها لقرار البرلمان التركي، وموافقته على التدخل العسكري داخل ليبيا. وقال البيان الرباعي المشترك الصادر عن مجلس الشورى في السعودية والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، ومجلس النواب في مصر والسلطة التشريعية في البحرين: "إنه في ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة، التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان". وأشار البيان إلى "القلق الشديد إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يعد انتهاكاً مرفوضاً لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وأعلن البيان الرباعي للبرلمانات "العربية والخليجية"، عن تأييده ودعمه وتبنيه الكامل لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي. وأضاف البيان: "نجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية". وطالب البيان المشترك المجتمع الدولي، بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.

