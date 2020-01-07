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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التطاول على سليماني.. تهمة جديدة تلاحق الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
عمدت السلطات الأمنية في إيران خلال الساعات الماضية إلى استدعاء 4 أشخاص على الأقل اتهموا بالتطاول على الجنرال قاسم سليماني. وكشف مدع عام في إيران أن التوجه إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني بكلمات بغير محلها قد يودي بأصاحبها إلى الحبس، بحسب ما ذكره موقع "سينا خبر" الإلكتروني، المدار من قبل الحكومة الإيرانية. وأشارت التفاصيل إلى أن استعمال توصيفات بغير محلها قد تعتبر بمثابة شتائم تصل إلى حال التجديف. ونقل الموقع الإخباري عن المدعي العام لمدينة شهر رضا أمير حسين رزاز زاده، كشفه عن اعتقال أربعة أشخاص في ولاية أصفهان بتهمة إهانة سليماني على منصات التواصل الإجتماعي. ورأى أن "نشر أي محتوى يهين شخصية الشهيد تعتبر تطاولاً على المقدسات وتجديفاً ويعاقب عليها القانون بكونها نشر الدعاية السياسية ضد الدولة". ويوم الجمعة الماضي، أصدرت السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحق رئيس تحرير موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني لنشره مقالاً "أهان فيها سليماني" حسب البيان القضائي، بعد أن تجنب استخدام عبارة "الشهيد سليماني" في خبر عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بعد مقتل الجنرال. وصباح اليوم الثلاثاء، أشار موقع "سينا خبر" إلى أنه تم استدعاء "الجناة" الأربعة ولم يتم اعتقالهم، وتم "الطلب منهم بمراعاة المعايير الأخلاقية والدينية والقانونية" قبل اطلاق سراحهم.
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