فيس بوك تزيل تسجيلات الفيديو المحرفة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

قالت شركة فيس بوك إنها ستزيل أي تسجيلات مصورة محرفة أو غيرها من المواد التي جرى التلاعب بها من على منصتها لكنها لن تزيل المواد الساخرة في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل الإعلامي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا في تدوينة بتاريخ السادس من يناير (كانون الثاني) إنها ستزيل المواد الإعلامية المضللة إذا كانت خضعت لتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي "التي تدمج أو تستبدل أو تضيف محتوى إلى تسجيل مصور بحيث يبدو وكأنه حقيقي". وقالت فيس بوك "هذه السياسة لا تشمل المحتوى الساخر أو التسجيلات التي عُدلت فقط لحذف أو تغيير ترتيب الكلمات". وذكرت فيس بوك لرويترز أنها، في إطار سياستها الجديدة، لن تزيل تسجيلاً أجريت عليه تعديلات كبيرة ليظهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي غير متماسكة وكأنها تتعثر في نطق الكلمات مراراً وتكراراً. وقالت الشركة في بيان "تسجيل الفيديو الذي جرى تحريفه لرئيسة المجلس بيلوسي لا تنطبق عليه معايير هذه السياسة ولن تتم إزالته. ستزال فقط التسجيلات التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي لتظهر أشخاصاً يقولون أشياء لم يقولوها". وتعرضت شركة فيس بوك لانتقادات بسبب سياساتها بخصوص المحتوى من مختلف الأطياف السياسية. فقد انتقد الديمقراطيون الشركة لرفضها التحقق من مضمون الإعلانات السياسية في حين اتهمها الجمهوريون بالتمييز ضد الآراء المحافظة وهو ما نفته الشركة.

