النواب الأردني ينقل اختصاصات من مجلس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أقر مجلس النواب الأردني، نقل بعض اختصاصات مجلس الوزراء، وذلك في جلسته اليوم الثلاثاء. وعدّل مجلس النواب برئاسة عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة اختصاص قوانين الجنسية الأردنية، والإستثمار، والسير، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتأتي التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرغ المجلس للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات. إلى ذلك أعلن الطراونة أن المجلس سيبدأ الأحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، حيث تم التوافق من قبل المجلس التنفيذي للنواب على تخصيص 10 دقائق لكل نائب مستقل، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية.

