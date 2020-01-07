35 قتيلاً و48 مصاباً في تدافع أثناء جنازة سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 أفاد التليفزيون الإيراني بمقتل 35 شخصاً في تدافع وقع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن التدافع تسبب أيضاً في إصابة 48 آخرين. وكان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند أكد سقوط قتلى ومصابين جراء التدافع في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، جنوب شرق إيران. وتشارك حشود غفيرة في تشييع جنازة سليماني، وقدرت وسائل إعلام إيرانية عدد المشاركين فيها بالملايين.





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