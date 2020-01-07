بن علوي: الأمريكيون يحاولون باستمرار الحد من التوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

كشف وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي اليوم الثلاثاء عن أن "الأمريكيين يحاولون باستمرار العمل على الحد من التوتر، خلال اتصالاتهم الدائمة بنا". ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية اليوم عن بن علوي قوله، في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد بمكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم :" نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) قدم خدمات مفيدة للغاية". وأضاف: "يسعدني أن أكون جزءاً من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات". وأشار بن علوي: "إذن هذا جهد تم تحقيقه وما كان ليحدث لو لم تكن الحكمة في القيادة الإيرانية، ونحن نعتقد أن هذا الجهد والحكمة سيستمران، إن ما نواجهه سيتحقق في المستقبل من خلال حكمة القيادة الإيرانية وبراعتها". وانطلقت أعمال منتدى طهران للحوار الإقليمي اليوم بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف والعديد من الشخصيات السياسية الإيرانية والأجنبية.

