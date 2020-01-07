لحود التقى سفير الجزائر وبحث معه في آخر المستجدات

التقى الرئيس السابق اميل لحود السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارفية. وتم عرض للمستجدات والتحديات التي تواجهها الساحتين العربية والاقليمية.
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