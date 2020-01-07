لحود التقى سفير الجزائر وبحث معه في آخر المستجدات

التقى الرئيس السابق ​اميل لحود​ ​السفير الجزائري​ في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارفية. وتم عرض للمستجدات والتحديات التي تواجهها الساحتين العربية والاقليمية.

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