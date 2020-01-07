إيلي غصوب أصدر كتاباً عن أوسمة وميداليات ونياشين لبنان

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أصدر الباحث إيلي غصوب كتابا فريداً من نوعه حمل عنوان "أوسمة وميداليات ونياشين لبنان" وهو أول كتاب يُظهر أوسمة لبنان منذ الانتداب الفرنسي وحتى يومنا هذا.
وفي حديث مع "الخليج 365"، أوضح غصوب أن "الكتاب مؤلّف من 384 صفحة حجم A4 ويتضمن جميع الاوسمة ومراسيمها وهو باللغتين العربية والإنجليزية"، لافتاً إلى أن "جمع الأوسمة هي من هواياتي منذ الصغر وهدف الكتاب هو أن يعرف العالم أكثر عن أوسمة لبنان عبر إظهارها في الصور وشرحها"، مؤكداً أن "هذا الكتاب هو الأول من نوعه في هذا المجال".
وأهدى غصوب كتابه إلى "الشعب البناني المجيد والجيش اللبناني الرائع الذين عانيا سنوات من عدم الاستقرار وخاصة في تاريخ لبنان الحديث".
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