وفد من "القومي" هنأ البطريرك كيشيشيان بالميلاد المجيد

زار وفد من "الحزب السوري القومي الاجتماعي" بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الاول كيشيشيان، مقدماً له التهاني بمناسبة الميلاد.
وخلال الزيارة تمّ التطرق إلى عدد من المواضيع، وكان تشديد على ضرورة التحصين الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، والاسراع في تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، وتشرع في ايجاد الحلول للازمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق نفسه، زار وفد من منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت ايلي معلوف، ونقل اليه تهنئة قيادة الحزب بمناسبة الأعياد.
وخلال الزيارة، تمّ التطرق إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، وضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وأن تتوفر ارادة جامعة تذهب في اتجاه المعالجات الجذرية.
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