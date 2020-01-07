الجيش: توقيف سارق سيارة ببلدة القصر وضبط سيارتين مسروقتين في الكواخ- الهرمل

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "نتيجة متابعة جرائم سرقة السيارات وتهريبها إلى ​الأراضي السورية​، ضَبطت دورية من ​مديرية المخابرات​ بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 في منطقة الكواخ - ​الهرمل​، سيارتَين مسروقتَين بعد ملاحقة سارقيها وفرارهما إلى مكان مجهول".

وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، طاردت دورية من مديرية المخابرات في ​بلدة القصر​ الحدودية سيارة نوع "كيا"، كانت قد سُرقت في وقت سابق، وأوقفت السوري رائد محمد زيدان، الّذي كان يقودها وينوي إدخالها إلى الأراضي السورية".

ولفتت المديرية إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص، وتجري متابعة المتورّطين لتوقيفهم".