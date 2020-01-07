الجيش: توقيف سارق سيارة ببلدة القصر وضبط سيارتين مسروقتين في الكواخ- الهرمل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة متابعة جرائم سرقة السيارات وتهريبها إلى الأراضي السورية، ضَبطت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 في منطقة الكواخ - الهرمل، سيارتَين مسروقتَين بعد ملاحقة سارقيها وفرارهما إلى مكان مجهول".
وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، طاردت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر الحدودية سيارة نوع "كيا"، كانت قد سُرقت في وقت سابق، وأوقفت السوري رائد محمد زيدان، الّذي كان يقودها وينوي إدخالها إلى الأراضي السورية".
ولفتت المديرية إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة المتورّطين لتوقيفهم".
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