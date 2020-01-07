لفت مجلس ديوان المحاسبة، بعد جلسة استثنائيّة عقدَها بدعوة من رئيسه القاضي محمد بدران، إلى أنّ "بعد التداول في ما تناوله بعض السياسيّين ووسائل الإعلام مؤخّرًا حول قضايا لا تزال موضع درس لديه، فإنّ ديوان المحاسبة يهيب بالجميع عدم التطرّق إلى ملفات لا تزال عالقة أمام المراجع المختصة لديه ولم يَصدر في شأنها قرار نهائي لتاريخه؛ سيما وأنّ القرارات الصادرة عن الغرف المختصّة قابلة لإعادة النظر بناءً لطلب من رئيسه أو المدعي العام لديه او الإدارة المختصّة".
وأبدى في بيان، استعداده لـ"تزويد المعنيّين بالمعلومات والإيضاحات اللّازمة في حال طلبها أصولًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المحاسبة أهاب بالجميع عدم التطرق لملفات لا تزال عالقة أمام المراجع المختصة لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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