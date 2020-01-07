محرز يدعو سايس لمواجهة بين المغرب والجزائر ويصرح مازحا: ” هل تتهربون من مواجهتنا؟” – فيديو

دعا رياض محرز، النجم الجزائري المحترف في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، زميله السابق في أنجي الفرنسي، ولاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، رومان سايس إلى إجراء مباراة بين المنتخبين المغربي والجزائري.

وقال محرز، خلال مشاركته عبر الأنترنيت، في برنامج تلفزي على قناة “RMC” الفرنسية، حل به رومان سايس ضيفا، قال مازحا ” أنا أتسائل متى تريدون أن تواجهونا، أم أنت تتهرب من مواجهة بين المنتخب المغربي والجوائري”.

وأضاف، ” أنا أمزح معك فقط، أتمنى لك مسيرة موفقة في فريق وولفرهامبتون الإنجليزي ومع المنتخب المغربي، كما أتمنى لك التوفيق في مسارك الكروي”.

رومان سايس، أكد في رده عن مداخلة محرز، على أنه ” ليست لديه أية معلومات بخصوص مباراة مرتقبة بين المغرب والجزائر، لقد قرأت الأمر فقط عبر وسائل الإعلام، لكن لم يخبرنا بالأمر أي مسؤول رسمي”.

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أما بخصوص ميزان القوى بين المنتخبين، فقد شدد سايس على أن ” المنتخب المغربي كان أقوى من الجزائر في فترة من الفتنرات، اليوم ربما تغيرت الأمور وأصبح المنتخب الجزائري قويا للغاية”.

إليكم ما دار بين الرجلين: