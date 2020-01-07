رغم “مقاطعة” الفريق الأخضر.. الجامعة تعين حكم مباراة الجديدة والرجاء

على الرغم من إعلان نادي الرجاء البيضاوي، بشكل رسمي، أمس الإثنين. عدم خوضه مباراة الدفاع الحسني الجديدي، التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء، عن مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة.

وعينت لجنة الحكام التابعة للجامعة، اليوم الثلاثاء، الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، لقيادة المباراة، التي سيكون ملعب العبدي بالجديدة، مسرحا لها.

وأسندت الجامعة مهمة قيادة هذه المواجهة التي قرر لها أن تنطلق على الساعة السابعة مساءً، للحكم عبد الرحيم اليعقوبي بمساعدة كل من الحكم يحيى النوالي مساعد أول، وعلاء الدين بشتاوي مساعد ثان.

ومن المرتقب أن تعرف المواجهة، حضور الفريق الدكالي، الطاقم التحكيمي، مراقب المباراة، دون حضور نادي الرجاء، كما قرر الفريق الدكالي إجراء مباراة ودية مع رجاء الجديدة، أحد أندية الهواة.