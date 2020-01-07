بعد جزر القمر.. غامبيا تفتتح اليوم قنصليتها في مدينة الداخلة

بعد أيام من افتتاح أول قنصلية في الأقاليم الجنوبية، وهي قنصلية جمهورية القمر، تستعد غامبيا، اليوم الثلاثاء، لافتتاح قنصليتها في مدينة الداخلة.

وحل مسؤولون مغاربة، وغامبيون، منذ ليلة أمس الاثنين، في مدينة الداخلة، للإعداد لافتتاح القنصلية الجديدة، المنتظر، ظهر اليوم الثلاثاء.

الخطوة الجديدة، تأتي بعدما أعلن وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا، في 12 من شهر دجنبر الماضي، لدى زيارته لنظيره المغربي في العاصمة الرباط، عن عزم بلاده افتتاح قنصليتها في الأقاليم الجنوبية في أقرب الآجال، في إطار موقف بلاده الداعم لقضية الوحدة الترابية للمغرب.

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ويأتي افتتاح قنصلية غامبيا في الداخلة، بعد أسابيع قليلة من افتتاح قنصلية جزر القمر في العيون، وهي الخطوة، التي كانت قد هاجمتها الجارة الشرقية الجزائر في بلاغ لوزارة خارجيتها، وانتقدتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وكانت جبهة “البوليسارية” الانفصالية قد نظمت، قبل أيام قليلة، مؤتمرها الخامس عشر في منطقة تيفاريتي من الصحراء المغربية، ما أثار استفزاز المغرب.

وقالت مصادر دبلوماسية مغربية في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن مؤتمر الجبهة الانفصالية لا يستحق رد المغرب، غير أنها أكدت أن افتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية، ومناقشة البرلمان المغربي لمشاريع قوانين يبسط من خلالها المغرب سيادته لأول مرة على كامل مياه أقاليمه الجنوبية، هي خطوات “هدية لأصحاب المؤتمر”.