الأسير أبو جابر يهنئ المحرر سرساوي عبر "عرب 48"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في لفتة مؤثرة، هنأ الأسير أحمد أبو جابر من مدينة كفر قاسم الذي يقبع بالسجون الإسرائيلية منذ 33 عاما، الأسير المحرر سمير سرساوي ابن قرية إبطن بمناسبة خطوبته.
وقضى سرساوي 30 عاما في الأسر مع الأسير أحمد أبو جابر الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ العام 1986، بحكم مؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 10 سنوات أخرى، بعد إدانته بقتل جندي إسرائيلي وعميل للسلطات الإسرائيلية.
وقام الأسير أبو جابر بتوجيه تهنئة مرسومة ومكتوبة بخطه للأسير المحرر سرساوي الذي نال الحرية بعد 30 عاما قضاها في الأسر، قبل أن يحتفل مؤخرا بخطوبته.
وخطّ الأسير أبو جابر في رسالته قائلا: "تهنئة بالخطوبة، في لحظة فرح وفخر واعتزاز نقطفها من حدائق السنين الطويلة التي جمعتنا كأسرى وذويهم، خلال مشوار الأسر في أكثر من محطة داخل السجون كأسرى وعلى أبواب السجون كأهالي، نحزم هذه اللحظة الجميلة والسارة اليوم، ونقدمها باقة ورود بالتهنئة والمباركة الحارة بمناسبة الخطوبة للأخ والصديق الأسير المحرر، سمير سرساوي، وخطيبته الآنسة فاطمة عمرية، ألف مبروك متمنين لكما التوفيق والسعادة وعقبال الزفاف".
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