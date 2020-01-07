تقارير: النصراوي دبور في طريقه للدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم مؤنس دبور بات قريبا جدا من مغادرة فريق إشبيلية الإسباني، بسبب عدم الاعتماد على خدماته من قبل مدرب الأخير، جولين لوبيتيجي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق الأندلسي عاد لاستئناف تدريباته صباح اليوم، الثلاثاء، وسط غياب المهاجم النصراوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب غياب دبور عن الحصة التدريبية، هو التوقيع لصالح فريق هوفينهايم الألماني، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وأبدت فرق أوروبية عديدة رغبتها في الحصول على خدمات النجم، مؤنس دبور، إلا أن الأخير كما يبدو قرر بأن تكون وجهته القادمة في الدوري الألماني.

ورجحت التقارير، إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى محفزات أخرى مستقبلية، فيما سيحصل اللاعب على 2 مليون يورو بالموسم الواحد.