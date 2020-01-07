7 جرائم قتل في عام: من يُنقذ كفر قاسم؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لكم تكن بداية العام الجديد 2020 البداية التي كان ينتظرها المجتمع العربي، بعد عام شهد ازديادا جديا في جرائم القتل وأعمال العنف الخطيرة.

قُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

ولم تتوقف جرائم القتل، فمنذ مطلع العام الجديد 2020 قُتل مواطنان عربيان في البلاد هما الفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة، مساء يوم السبت الماضي 4 كانون الثاني/ يناير، في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش بالمدينة، والشاب حمادة طه (45 عاما)، من مدينة كفر قاسم، في انفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 قرب مدينة قلنسوة، أول من أمس الأحد 5 كانون الثاني/ يناير الجاري.

جريمة تلو الأخرى

وقال أحد المواطنين من كفر قاسم، لـ"عرب 48" إن "الأوضاع خطيرة جدا في كفر قاسم والمجتمع العربي برمته، جريمة تتلوها جرائم، والسؤال الأهم من ينقذنا من غول الجريمة؟".

وقال إمام مسجد صلاح الدين في كفر قاسم، الشيخ أشرف عيسى، لـ"عرب 48" إن "علاقة أخوية ربطتني مع المرحوم حمادة، وهو قتل مظلوما بريئا. كان المغدور دائما يسعى للسلم ولم يسع للقتل، كان رجلا معطاء بكل معنى الكلمة".

وأضاف أنه "صلينا قبل يومين معا في المسجد صلاة الظهر وعاد في صلاة المغرب وصلينا المغرب والعشاء معا. لقد فقدنا عزيزا وأخا ورفيق درب، رحمه الله، وأبشّر القاتل بجهنم، وهذه ليست نهاية القاتل فحسب بل كل من خطط وساعد وساهم وأشار إلى اقتراف هذه الجريمة".

وختم عيسى بالقول: "أوجه ندائي إلى أصحاب العقول النيرة في هذه البلدة بالعمل على إفشاء السلم والصلح بين أبناء البلد الواحد. يكفي قتلا وسفكا لدماء بريئة في كفر قاسم التي فقدت العديد من خيرة شبابها".

جرائم بلا توقف

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وفي كفر قاسم، قُتل 7 أشخاص في أقل من عام. ويبدو أن جرائم القتل تأبى أن تفارق المدينة إذ عادت بقوة بعد انخفاض جدي شهدته عام 2018.

وارتُكبت في كفر قاسم منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 ولغاية اليوم 7 جرائم قتل، ضحايا 4 جرائم منها أبناء عائلة أبو جابر، آخرهم الشاب جوهر أبو جابر (26 عاما) في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم فجر يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقتل شقيق ضحية جريمة القتل جوهر أبو جابر، الشاب رامي أبو جابر (32 عاما) يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في انفجار عبوة ناسفة بشاحنته على شارع رقم 5، بالقرب من كفر قاسم.

وقتل علي أحمد طه (59 عاما) في جريمة إطلاق نار يوم 12 شباط/ فبراير 2019 على يد قريب له.

وفي يوم 29 نيسان/ أبريل 2019 عثر على جثة الشاب فتح الله عفيف (33 عاما) من قرية عقربا في الضفة الغربية، بالقرب من كفر قاسم وعليها آثار عنف وطعن، كان يعمل بكفر قاسم.

وقُتل أحمد أبو جابر (62 عاما) يوم 19 تموز/ يوليو 2019 بجريمة إطلاق نار بينما كان في مكان عمله يعمل حارس أمن في أحد المصانع قرب كفر قاسم.

وفي يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2019 قُتل الشاب جهاد أبو جابر في جريمة إطلاق نار قرب منزله في كفر قاسم. وآخرهم قتل الشاب حمادة طه (45 عاما) في انفجار استهدف سيارته يستقلها على شارع رقم 6 قرب مدينة قلنسوة، يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري.