غريزمان لا يعارض عودة نيمار إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، لا يمانع عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوف الفريق الكاتالوني من جديد، رغم أن هذا الأمر سيؤثر على فرص مشاركته كأساسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة، ستؤثر بشدة على فرص مشاركة غريزمان وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لمصادر قريبة من غريزمان فإن صاحب الـ28 عامًا لا يولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة عودة نيمار، فالموضوع بالنسبة له أمر عادي للغاية، ولن تزعجه الصفقة حال إتمامها.

وأشارت إلى أن غريزمان يدرك حالة التجانس والانسجام بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها حتى الآن، لكنه لا يبدو رافضا لهذا الثلاثي.

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ويعلم غريزمان أنه قد يفقد أهميته بعض الشيء، لكن في الوقت نفسه يؤمن بأن مستقبله في برشلونة مع تقدم ميسي وسواريز في العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ غريزمان أيضًا على علاقة جيدة مع نيمار، حيث التقيا في العديد من المباريات، وأشادا ببعضهما البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن لديهما أصدقاء مشتركين مثل مبابي وفيليبي لويس، بالإضافة إلى لاعبي برشلونة.

ويدرك غريزمان أنه جزء من مشروع برشلونة للحفاظ على القمة في السنوات الخمس المقبلة، وأن نيمار سوف يدعم هذه الخطة.