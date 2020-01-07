هـ. أم الفحم يعيّن مدربا جديدا خلفا لبيركوفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، مع المدرب نوعم شوهم ليقود الفريق حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب نير بيركوفيتش.
ويأتي التعاقد مع المدرب الجديد في أعقاب إقالة المدرب، نير بيركوفيتش، بعد خسارة هبوعيل أم الفحم مباراته الخارجية الأخيرة أمام بيتار تل أبيب بات يام.
وجاء على لسان إدارة هـ. أم الفحم، أن "نوعم تولى تدريب فرق عديدة في الدرجتين الأولى والممتازة، من بينها بيتار كفار سابا وهبوعيل رمات هشارون".
وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب من إدارة هبوعيل أم الفحم حول التعاقد مع المدرب الجديد وهو الثالث منذ بداية الموسم، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك على أن نقوم بنشر أقوالها فور ورودها إلينا.
هذا، ويحتل الفريق الفحماوي المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى هذه المرحلة.
كما وصل هبوعيل أم الفحم إلى مرحلة متقدمة من مسابقة كأس الدولة (ثمن النهائي)، والذي سيلاقي فيها فريق الدرجة العليا، مكابي حيفا، يوم الثلاثاء المقبل.
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