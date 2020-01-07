"اللص" الذي قتله زوج عجرم كان عاملا سابقا في الفيلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت التحقيقات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث اقتحام لص ملثم، لمنزل الفنانة، نانسي عجرم، وتبين أن مسدس اللص بلاستيكي، وأن عدد الرصاصات، التي أطلقها فادي الهاشم، زوج الفنانة، هي 16 رصاصة.

وأظهرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن القتيل محمد حسن الموسى (31 عاما)، ينحدر من قرية بسقلا في مدينة كفرنبل بمحافظة إدلب، وكان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وأوضحت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن والدة الموسى وأقاربه يقولون إن مستحقات مالية له كانت بحوزة أحد حراس فيلا الفنانة، والذي رفض بدوره، تسليمها له.

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وبحسب ما ورد في أكثر من وسيلة إعلام لبنانية، فإن القتيل، وبعد يأسه من مقابلة زوج المغنية الشهيرة، رغم طلبه ذلك 5 مرات، وحرمانه من مستحقاته بسبب نفوذ المطربة، قرر اقتحام المنزل وأخذ أمواله بالقوة، ما دفع زوج نانسي عجرم إلى قتله رميا بالرصاص.

واستمع عناصر الضابطة العدلية إلى إفادات الحراس الثلاثة للمنزل، فيما يتواجد الطبيب الهاشم في مستشفى الحياة حيث تؤمَّن الحراسة عليه، ويعالَج من صدمة ما حصل في منزله وما رافقه من تطورات أدت إلى مقتل مقتحم المنزل.

وأعربت عجرم عن غضبها من توقيف زوجها قائلة "فادي الهاشم أنبل إنسان باللذي فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الإفراج عنه بسرعة ". في حين أن مصادر في التحقيق كشفت أن اللص ترصد أهل المنزل منتظرًا خروجهم منه، ليدخل وينفذ جرم السرقة.